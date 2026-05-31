Кризата с горивата повиши цените и на ученическите екскурзии

Кадър Нова телевизия

Кризата с горивата повиши цените на ученическите пътувания. Те са най-масови в пролетния сезон, а тази година за първи път офертите са и в евро.

Тази пролет родители от Сандански организират една по-различна училищна екскурзия. Решават да придружат децата си до село Огняново и да изненадат класния им ръководител. „Цената е 105 евро – една нощувка, включва само закуска на блок маса, нищо друго не включва. Обърнато в български левове, това си е 210 лева за една нощувка. За един възрастен и едно дете си е доста”, споделя пред Нова телевизия Невена Навякова, която е един от родителите.

Албена Тончева е мениджър в туристическа агенция от 27 години. За първи път тази година фирмата, в която работи, решава да включи в цената и горивна такса. „При дизел, качен с 40-50%, когато сме калкулирали цените, превозвачите ни качиха около 30-35%, за което им благодаря – прилично. При нас увеличението е около 13-15%. В крайната цена влизат екскурзоводско или анимационно обслужване, застраховки и служебни разходи”, обяснява тя.

Данните показват, че и при екскурзия до Копривщица, която е често посещавана дестинация, тази година има поскъпване. През 2025 г. еднодневна ученическа екскурзия от София е струвала близо 30 евро, докато сега вече е 35 евро. За Пловдив поскъпването е с около 4%.

В столичните училища също забелязват ръст в цените. „Лагерите, които организираме в момента, нямат промяна в цената на нощувките и на продължителността на пребиваването и храната, но отново има малка промяна по отношение на транспорта”, коментира директорът на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов” Диян Стаматов. Той допълни, че въпреки това е добре образователната насоченост на важните и патриотични места да продължи да се случва.

Според Далия Иванова, начален учител в 145-о училище, компромис с качеството не бива да се прави. „За съжаление, всяко едно нещо с тази криза поскъпва и ако трябва това нещо да е за сметка на качеството, което ние получаваме от тези агенции, абсолютно не си заслужава – ние работим с деца”, категорична е тя. Преподавателката допълва, че самата тя е родител на две деца и ако ѝ предоставят безкрайно евтина оферта за подобно пътуване, би се зачудила.

В крайна сметка обаче за учениците преживяването си остава най-важното. Мартин, ученик от 119 СУ, си спомня за последната екскурзия до Плевенската панорама и споделя с усмивка, че му е било много интересно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!