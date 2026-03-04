Кризисният щаб: Не можем да помогнем на българи със спрени полети извън засегнатия регион

Снимка Булфото

От кризисния щаб направиха важно уточнение за българите, които не се намират в засегнатите от войната в Близкия изток региони.

Българите, извън засегнатия регион, да се свържат с туроператорите си за намиране на алтернативи маршрути и полети. Консулските служби могат да окажат съдействие и подкрепа на сънародниците ни само с приоритет хуманитарни случаи. Извън засегнатия регион дори и да ви е прекратен полетът, не можем да помогнем с намиране на полет, съобщиха от Кризисния щаб на брифинг.

Зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов заяви, че е благодарен на всички, които са ангажирани, привлечени са допълнителни дирекции, така че да се осигурят най-добрите условия за подкрепа.

Директорът на Ситуационния център Ирена Димитрова заяви, че се правят успоредни евакуации. В последния момент много хора започнаха да се отказват от вече готовите и пуснати места. Опитваме се да организираме нови хора, тези, които са се записали вече и искат да се прибират от Абу Даби и Дубай, в случаите, когато са намерили други маршрути да посочат на имейла на МВнР. Самолетите ни сега са правителственият самолет пътува за Абу Даби, друга компания пътува за Дубай 320 местен. Двата самолета се очаква да кацнат в 6 ч., местно време.

За утре можем да помогнем с друг полет от Дубай при отворено въздушно пространство. За Оман има голямо задръстване в региона от самолети, очакваме да се върнат в България на 5 март от Салала. Други 7 души напускат Оман по индивидуални маршрути, уточни Димитрова.

За Катар остават 310 души, може да се наложи операция от Доха до границата със Саудитска Арабия и след това с полет от Риад. За Йордания оказахме съдействие за 130 български граждани, 57 са се прибрали у нас, 46 пътуват на 5 март, останалите се очаква да пристигнат в България в следващите дни. Ирак – 5 сънародници се прибраха през Турция. Саудитска арабия – договорихме 30 места за българи, с полет придвижваме 25 души от Бахрейн, в момента от Кувейт имаме 10 души с необходимост от евакуация и оказваме съдействие, но в Кувейт е затворено въздушното пространство, съобщи Димитрова.

Николай Ванчев, директор на дирекция Консулски отношение заяви, че около 20 ч. местно време ще пристигне държавният авиационен оператор, има 90 места в него. Около 23 ч. местно време се очаква полетът на „Гъливер“ да тръгне от там и да пътува около 5-6 часа. На разположение е самолетът в Оман за насрочване отново за Дубай, ако има още желаещи да се върнат. Ще се радваме след полунощ да посрещнем нашите съграждани живи и здрави, добави Ванчев, пише btvnovinite.bg.

