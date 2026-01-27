Крум Савов: Борисов биеше дузпи, докато вкара, а Карбовски се хвърляше в обратния ъгъл

Редактор: Недко Петров

Стопкадър 7/8 ТВ

Емблематичен водещ направи прелюбопитен коментар на култовото интервю, което Бойко Борисов даде на Мартин Карбовски. Крум Савов си позволи да каже какво мисли, след като бе провокиран с въпрос от зрител.

Преди това Савов изрази учудване пред своя гост – журналиста Любомир Данков, че името на Карбовски не фигурира в списъка в сайта „Миротворец“. В него са редица известни наши журналисти и политици, които са определени като врагове на Украйна.

Савов обаче се питаше защо липсва Карбовски, след като е взел най-много интервюта от руския посланик у нас Елеонора Митрофанова.

Впоследствие Крум продължи по същество.

Ще отговоря на Светослав Злачев, който ме пита: Г-н Савов, бихте ли коментирали поста на Иво Сиромахов, относно интервюто на Карбовски с Борисов? Карбовски заяви, че Сиромахов не е гледал въпросното интервю, заяви Савов.

Ще започна отзад напред, защото е малко странно, че самият Мартин на фигурира в този списък. Второ, нямам обичайната практика да критикувам колеги, въпреки че по скромно така мнение, просто Борисов се чувстваше на свой терен, и биеше дузпи, докато вкара, а Мартин Карбовски се хвърляше умело в другия ъгъл, подобно на реалните събития. Когато Бойко Борисов облече екипа на „Бистришките тигри“, срещу него се над*пват, с извинения за израза, и така се подлагат. Също между другото се случи и на тенис кортовете, когато назад във времето Бойко Борисов участваше и в мачове на тенис, изригна по 7/8 ТВ Крум Савов.

