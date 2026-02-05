Крум Савов: Къде сте уважаеми любими копейки, които се активирате при въпроси за Русия и Путин

Редактор: Недко Петров

Стопкадър 7/8 TV

Водещ отговори на провокативен въпрос на зрител по емоционален начин. Крум Савов направи това, когато Асен Вълков му писа, че ако сред гостите не е някой фашист, няма да гледа предаването.

Господине, много сте оригинален и отворен. Забелязвате ли, изключително сериозни за цялото българско общество въпроси, като неразкрити масови убийства на трима човека и изтезание пред камери, и довеждане до смърт на беззащитни животни. Хайде, такива цени на ток или обедняване на народа, или повишаване спрямо еврото на всичките хранителни стоки, или цени на паркиране и есемеси, оставяме ги, започна Савов.

Ама, къде сте, бе, уважаеми любими копейки, които се възбуждате и се активирате, само когато стане въпрос за маточка Русия и за Путин. Нищо ли друго в този живот няма значение, защото гледам, че си мълчите и днес ви няма никакви, добави по 7/8 TV Крум Савов.

