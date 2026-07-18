Крум Савов: Компромисно се действа към Борисов и Пеевски

Кадър 7/8 TV

Рано е да отписваме Борисов и Пеевски. Има си взаимовръзки, които не позволяват крайни действия. Малко компромисно се действа, не особено решително. Това мнение изказа пред БНР спортният журналист Крум Савов.

"Сега тези заявки на новата власт, че уж вече били на бунището Борисов и Пеевски и нямали достъп до обществени ресурси, ама то това е едната част. Ами хайде като кажете А, давайте с Б, В и Г и до края на азбуката, т.е. разследване, разкрития, може би съдебни дела, може би и някакво юридическо последствие от всичко, което са правили, а не само морално - "ами те вече не са с възможности да се доберат до обществените ресурси", призова той. И изрази очакване:

"Очаквам от полетите - ако не спрат полета на самия Демерджиев, защото и такива индикации има, това не толкова да рефлектира върху конституционния съдия Десислава Атанасова и върху лицемерното бранене на личния живот от страна на Пеевски, а по-скоро да доведе до верига от разкрития и за други неща - чии са самолетите, негови ли са, кой му ги е дал, плаща ли за тях, кой е плащал, как е плащал, изнасяли ли са се пари с тези самолети".

Извън русофилията, това, заради което гласуваха за Румен Радев, беше обещанието той да се пребори с този модел, въпреки че имената Пеевски и Борисов той избягва да ги споменава, отбеляза Крум Савов и добави:

"Обещанието, че ще се разправи с тях, беше причината огромна част от гласовете да отидат за него. Но малко по малко гледам, чувам, слушам, знам, че втора - трета административна линия са все кадри на ДПС и ГЕРБ, включително и гласуванията в пленарната зала е ПБ + ДПС".

А за нашенския футбол коментира:

"Собствениците се назначават - навсякъде по веригата ги назначаваше Бойко Борисов - Локо Пловдив, Левски, за ЦСКА кой не е минал. Да не споменавам всичките олигарси, някои от тях не са и живи, които минаха особено през двата столични отбора. Някой път съвсем явно, за да печелят симпатии, дивиденти, гласове, подкрепа и спокойствие от ултрасите и агитките, те са заявявали - Борисов и Пеевски, че помагат и че са вадили пари. Гриша Ганчев сега разказва за купени мачове, но не винаги е докрай цялата истина. Много от тях решават да си отворят устите, чак когато са от другата страна на барикадата".

"Ние практикуваме друг спорт, в България не се играе футбол в чистия му вариант. Ние сме с около 50-60 години назад. Ние сме спрели, на задна скорост караме. Бавен, муден, демодиран, досаден, скучен футбол играем, нерезултатен, неуспешен", посочи Савов и наблегна на многото чужденци в родните футболни клубове.

Относно Световното първенство по футбол, чийто финал е утре, журналистът смята, че и двата отбора - и на Аржентина, и на Испания, са заслужено на финала.

Който и да спечели, няма да съм разочарован, важното е да стане шоу и спектакъл, каза той. И посочи, че по време на това световно първенство всичко е било шоу, празник, спектакъл, еуфория, радост и пълни трибуни.

Меси и Роналдо все още са фигурите, които продават продукта, просто защото са феноменални футболисти, изтъкна Крум Савов.

"Аржентина - само си помислете за този отбор без Меси - целият разговор щеше да се обезсмисли. Те са войни, биткаджии, те са отдадени, те имат едно такова чувство за достойнство, за сила, за общност. Ако извадим Меси, те са добър, обигран, смел отбор, със звезди, които играят в големи клубове, но нямат потенциала да са фаворитите. Добавяме обаче гения, Меси е извънземен - той носи със себе си всичко, което осмисля един продукт. Португалия не можа - и със, и без, и въпреки Роналдо не можа да прескочи нивото си. Остана Меси. Един финал без този Меси нямаше да е същото събитие. /.../ А Испания просто сдъвкаха и изплюха най-добрия отбор на това Световно, защото Франция безусловно има най-добрите футболисти и играе фантастичен футбол".

За 30-минутната пауза между двете полувремена на финала Крум Савов коментира:

"Крайната цел винаги са парите, а футболът е идеален начин за акумулиране на огромни средства и той без много пари не е възможен. Донякъде те са взаимосвързани".

Има много корупция, посочи още журналистът и изказа мнението си, че президентът на ФИФА Джани Инфантино е за оставка и разследване:

"Ако Тръмп не го спаси, ако той не се намеси, на Инфантино му е изпята песента. Ако решат, директно ще го сготвят. Въпросът е кой ще го брани".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!