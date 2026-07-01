Крум Савов се подигра на журналист от "Нова телевизия": То дикция, то интонация, то диалект

Снимка Фейсбук

Топ журналистът Крум Савов пусна ироничен и направо подигравателен коментар на профила си във Фейсбук. Повод за поста му е репортаж по „Нова телевизия“ за контролата на Левски със сръбския Радник Сурдулица (5:0). По-специално на мушката на Крум попада гласът на млад репортер, пише Блиц.

В написаното от Савов четем следното:

"Поздравявам ви с гласа, който озвучава този репортаж! Специални аплодисменти за ръководството на "Спорта на Нова" за избора на това зашеметяващо журналистическо попадение - то дикция, то интонация, то диалект...направо изби рибата! Шапки долу за професионализма, БНТ да го взима моменталически".



Припомняме, че Крум направи силна кариера първо в националната телевизия, след което и в Нова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!