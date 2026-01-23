Крум Савов за Калин Терзийски: Никога не отказа да ми гостуваш, въпреки болката и обидите,които изтърпя отвсякъде

Кадър Фб

Крум Савов написа прощални думи на стената на Калин Терзийски.

"Сбогом Калин Терзийски! Така и не искаше да остаряваш... просто предизвикваше живота. И смъртта. Успя.", пише той.

"А човек покрай тебе имаше усещането,че ти ще го изпратиш в последния му път. Със стих,или картина...спомни си онези моменти,които имахме заедно във Фермата. И в предаването ми. Никога не отказа да ми гостуваш,въпреки болката и обидите,които изтърпя отвсякъде...

Светъл ти път,творецо!"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!