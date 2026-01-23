Крум Савов за Калин Терзийски: Никога не отказа да ми гостуваш, въпреки болката и обидите,които изтърпя отвсякъде
Кадър Фб
Крум Савов написа прощални думи на стената на Калин Терзийски.
"Сбогом Калин Терзийски! Така и не искаше да остаряваш... просто предизвикваше живота. И смъртта. Успя.", пише той.
"А човек покрай тебе имаше усещането,че ти ще го изпратиш в последния му път. Със стих,или картина...спомни си онези моменти,които имахме заедно във Фермата. И в предаването ми. Никога не отказа да ми гостуваш,въпреки болката и обидите,които изтърпя отвсякъде...
Светъл ти път,творецо!"
