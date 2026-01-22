Крум Зарков: БСП трябва да излезе от нелепото драпане за власт

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Крум Зарков обяви, че няма начин да бъде част от партията на Румен Радев. Той уточни, че е част от друга политическа сила, и то не от вчера. Зарков припомни, че четири пъти е избиран от БСП за депутат, и не си е представил някога да бъде кандидат, на която и да е друга политическа сила.

Социалистът обаче отчете, че неговата политическа сила е в едно доста незавидно състояние, но каза, че не е от тези, които скачат на всеки следващ вагон.

Зарков се надява, че на предстоящия конгрес на БСП социалистите, и най-вече делегатите на конгреса, трябва да направят много бързо две неща.

Първо, трябва да скъсаме напълно със зависимостите, които превърнаха от славната ни партия в един придатък на някаква мафиотизирана власт. Това трябва да бъде направено категорично. Второ, трябва най-сетне да излезем от идеологическия миш-маш, в който сме се забили от години, и от нелепото драпане за власт, което стана сериозно през последните месеци, категоричен е Зарков.

Трябва да направим тези две неща, за да си припомним добре какво ни различава от всички други партии. Различава ни това, че сме социалистическа партия. Трябва да престанем да се крием от това понятие и да го дефинираме в контекста на демократичните условия, в които живеем, и за които ние сме допринесли да се създадат, добави в „Още от деня“ Крум Зарков.

