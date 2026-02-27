реклама

Крум Зарков: БСП трябва да се освободи от всякакви зависимости

27.02.2026 / 08:01 2

Булфото

БСП трябва да се освободи от всякакви зависимости, заяви в Перник лидерът на столетницата Крум Зарков.

На среща с актива и симпатизанти на БСП той подчерта, че предстоящите избори са съдбовни – и за социалистическата партия, и за държавата.  

В речта си пред социалистите Крум Зарков заяви, че БСП не може да бъде маргинална партия.

"Първо ще оцелеем, а след това веднага ще растем, ако сме заедно и разберем повика на нашето време”, каза той, цитиран от БНР.

На конгреса БСП избра страна и до голяма степен повлече крак, добави Зарков.

"Ние трябва да покажем първи, че сме направили това, което други трябва да направят след нас- отрязване като с бръснач на всякакви зависимости, било то вътрешни от други партии или външни от други сили. Ако ще правим грешки ще ги правим сами. Като суверенна политическа сила. Не сме защитени от такива, но не и под чуждо давление", каза Зарков. 

Той акцентира на това, че предстоящите избори са съдбовни – и за столетницата, и за държавата.

Зарков подчерта, че участието на президента в парламентарния вот е много сериозен нов политически факт.

"Това изправя всеки един гражданин пред избора да гласува за тези, за които е гласувал преди или за тези, за които може да гласува днес. Този избор за социалистите ще бъде особено труден", заяви лидерът на БСП.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Готин (преди 1 минута)
Рейтинг: 302 | Одобрение: -378
Вие отдавма се отърсихте ,голяма част са в герб и дпс ,а при вас са само кухите папардаци.Сега отлъчихте и собственика на този сайт и той и другите 7 ще се преместят при авиатора. Жалка и смешна схема на потъващия кораб бсп.
okay
0
0
kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 577239 | Одобрение: 110399
Този детко е умен почти колкото левия му налъм.....А БСП е тук, пак ще бъде тук, за да продължава да ни тормози....Въпросът е докога....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама