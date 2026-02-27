Крум Зарков: БСП трябва да се освободи от всякакви зависимости

Булфото

БСП трябва да се освободи от всякакви зависимости, заяви в Перник лидерът на столетницата Крум Зарков.

На среща с актива и симпатизанти на БСП той подчерта, че предстоящите избори са съдбовни – и за социалистическата партия, и за държавата.

В речта си пред социалистите Крум Зарков заяви, че БСП не може да бъде маргинална партия.

"Първо ще оцелеем, а след това веднага ще растем, ако сме заедно и разберем повика на нашето време”, каза той, цитиран от БНР.

На конгреса БСП избра страна и до голяма степен повлече крак, добави Зарков.

"Ние трябва да покажем първи, че сме направили това, което други трябва да направят след нас- отрязване като с бръснач на всякакви зависимости, било то вътрешни от други партии или външни от други сили. Ако ще правим грешки ще ги правим сами. Като суверенна политическа сила. Не сме защитени от такива, но не и под чуждо давление", каза Зарков.

Той акцентира на това, че предстоящите избори са съдбовни – и за столетницата, и за държавата.

Зарков подчерта, че участието на президента в парламентарния вот е много сериозен нов политически факт.

"Това изправя всеки един гражданин пред избора да гласува за тези, за които е гласувал преди или за тези, за които може да гласува днес. Този избор за социалистите ще бъде особено труден", заяви лидерът на БСП.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!