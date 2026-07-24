Крум Зарков: Илияна Йотова има моята подкрепа

Снимка: Булфото

В "Панорама" Илияна Йотова току-що обяви кандидатурата си за президент! Тя има моята подкрепа. Това написа председателят на БСП Крум Зарков в профила си във фейсбук.

"Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи и подкрепата на всички социалисти", пише още Зарков.

По-рано тази вечер държавният глава обяви пред Бойко Василев, че ще участва в надпреварата за "Дондуков" 2 в края на годината.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!