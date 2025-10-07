Крум Зарков: Този човек се представя за главен прокурор, но не е, той няма никакви права

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

България няма главен прокурор и то от 22 юли. Ситуацията е безпрецедентна, защото дори е по-лоша от това да нямаме главен прокурор. Имаме човек, който се представя за главен прокурор, опитва се да действа като такъв, посреща международни гости като такъв, до него седна премиера на страната. Това е толкова нелепо, че с думи не може да се обясни.

Това коментира пред Нова нюз бившият правосъден министър Крум Зарков.

Прокурорите ще продължат да си взимат заплатите, но каква е държавата, в която основната фигура, оглавяваща институцията, която трябва да следи спазването на закона на всички други, не го спазва и то по брутално циничен начин. Това значи не е правова държава. Какво може да се направи? Оставяме нищожността на актовете, независимо, че ние не знаем главния прокурор какво и подписвал през тези месеци. Повечето вероятно са някакви вътрешни актове. Но ВКС ясно показа, че той не може да изпълнява правомощия, които са ключови за всеки главен прокурор по конкретни наказателни дела. Той не може да излезе пред обществеността, не може да говори по въпроси, да се покаже пред медии, да даде интервю, посочи той.

Властта да легитимира с присъствието си, да, но преди вчерашния ден тя го легитимира с мълчанието си, посочи той.

