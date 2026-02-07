Кадър БТВ

Крум Зарков е новият председател на БСП. Това решиха делегатите на 51-ия конгрес на партията.

Той успя да победи Борислав Гуцанов още на първия тур с 57.9%.

До последно в листите бе и икономистът Руси Статков, а по-рано днес досегашният председaтел на партията Атанас Зафиров обяви, че подава остава.

"Правя крачка назад, отстъпвам мястото на пръв сред равни, но не напускам партията", обяви той, цитира OFFnews.bg.

52 бяха имената, които бяха подадени като номинации за нов лидер, но голяма част от тях се отказаха.

Зарков е роден на 21 ноември 1982 г. в град София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция.

Бил е народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание и част от Изпълнителното бюро на БСП.

Служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев и секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г. до май 2025 г., когато напусна "Дондуков" 2 заради несъгласие с въпроса на референдума за еврото, иницииран от президента.

