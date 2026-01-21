Крупен обир посред бял ден в Банско, бизнесмен "изгоря" със 130 хиляди евро

Булфото

Крупен обир е извършен в Банско. Полиция обкръжи кооперация в града във вторник.

Бизнесмен - строителен предприемач, е сигнализирал в полицията, че от жилището му са изчезнали над 130 000 евро, съобщава Struma.com.

Мъжът, който не е местен, но има апартамент в курортния град съобщил, че кражбата е извършена посред бял ден във вторник.

