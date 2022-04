Крути мерки срещу разбитата сърдечна система

„ Обезопасяват“ движението на кръвта

Едва ли някой си дава сметка, че живеем на ръба – сърдечната ни система може да ни предаде всеки момент, когато тихо и постепенно все повече отслабва от болести, обездвижване и какво ли не.

Кога ще сме в безопасност?

Сърдечно-съдовите проблеми погубват повече хора от всички други причини*** за летален изход взети заедно.

Никой вече не вярва на мерки от рода на „движи се повече“, „яж здравословно“ и пр. Сърцето не е просто мускул, а „товарно магаре“. Болестите на съвремието го скапват до такава степен, че е трудно да сме сигурни до кога ще издържим. Какво ни остава?

Единственият начин е да вземем крути мерки и да решим проблема с действие. Да се отървем от натрупания холестерол и да се изчистим от отровите е критично важно. Ако посегнем към „химията“ – лошо. Ако се оставим на произвола – лошо. Ето защо единственият инструмент, с който да спасим кръвоносната ни система, без да я отежняваме още повече, остава естественият източник на омега-3. Оказва се, че има изключително чист и мощен такъв продукт у нас, десетки пъти по-ефективен от популярното рибено масло – така нареченият Visilife (Висилайф). Ето кои са нужните мерки, които с негова помощ се предприемат в опит да спасим разбитата сърдечна система:

Мярка 1: Чистка на „затлачванията“

Там, където нещо тече, често се запушва. Знаем го от опит – малко ли канали сме отпушвали? За кръвоносните ни съдове това обаче е фатално. Виновникът за това най-често е всеизвестният холестерол. Именно с него се заема Visilife. Силата му да „отпушва" и да отстранява „лошия" холестерол се дължи на наличието на безценни за организма мастни киселини. Резултатът е още по-бърз, при това с по-малки дози, поради друг голям плюс на Visilife - пълното сходство между съдържащите се в него фосфолипиди и тези в човешкото тяло. Това му осигурява 50% по-добро усвояване. Дори само за три месеца прием повлиява добре липидния ни профил, а приеман редовно, регулира холестерола дългосрочно и надеждно, което позволява на кръвта да тече свободно, без опасност от запушвания.*

Мярка 2: Удължаване живота на клетките

Клетките в тялото ни са програмирани да умрат. Но умират още по-бързо, когато не им доставяме т.н. антиоксиданти. Тук Visilife прави нещо феноменално: сравнен с рибеното масло, той е десетки пъти по-мощен, а най-популярният антиоксидант, Витамин С, не може да се опре на малкия му пръст: по лабораторни изчисления Visilife е над 2000 пъти по-ефективен от него.

За сърдечната система това е истинско спасение. По този начин кръвта може да се освободи от натрупаните отрови. Укрепените клетки пък дават здравина и тонус на органите, а това вече го усещаме директно – ставаме много по-издръжливи и жизнени.

Мярка 3: Всички в строя

Ценността на Visilife се крие в неговата сила да влияе не само ударно и ефективно, но и цялостно. С негова помощ в строя влиза холестеролът, но ползите са още повече. Нормализирането на кръвното налягане също е цел на Visilife. Това позволява на кръвоносните съдове да укрепнат и да не страдат от резки промени в кръвотока.

Мозъкът и очите също черпят сили от Visilife – паметта и концентрацията се подобряват, а зрението се изостря, благодарение на това, че над 90% от мазнините в тези наши органи са идентични на маслото Visilife.

Ползите не спират до тук. Повлиява се и движението ни – мобилизират се оздравителни процеси за износените ни стави.** Поради антиоксидантната си сила, Visilife участва активно и в имунната дейност. Повишавайки естествените ни защитни сили, той се препоръчва както на хора, които искат да са сигурни в здравето си, така и на тези в по-сериозен риск.

*Bunea, Ruxandra, Khassan El Farrah, Luisa Deutsch. Evaluation of the effects of Krill oil on the clinical course of hyperlipidemia // Alternative medicine review: a journal of clinical therapeutic, 2004; 9(4), 420–428.

**Deutsch, Luisa. Evaluation of the Effect of Krill Oil on Chronic Inflammation and Arthritic Symptoms // Journal of the American College of Nutrition, 2007; 26(1), 39–48.

***National Geographic, Our World In Data, Earth.com, The Guardian, BBC, crocBITE, BAAA

