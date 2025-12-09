Куба: Доживотен затвор за бивш министър на икономиката

Пиксабей

Кубинският Върховен народен трибунал осъди днес бившия министър на икономиката Алехандро Хил на доживотен затвор след процес при затворени врата, в който обвиняемият бе признат за виновен в шпионаж и корупция, предаде Ройтерс, цитиран от БНР.

Агенцията отбелязва, че делото за корупция срещу министъра се превърна в знаково в съвременната история на островната комунистическа държава.

"Алехандро Мигел Хил Фернандес чрез корупционни и измамни действия е злоупотребил със служебното си положение и поверената му отговорност за набавяне на лични облаги, получаване на пари от чуждестранни компании и подкупване на държавни служители за легализиране на придобитите средства", се казва в изявление на трибунала.

Бившият министър, някога близък довереник на президента Мигел Диас-Канел, оглави мащабни парични реформи в Куба през 2021 г., които до голяма степен бяха сметнати за катастрофални за без това измъчената икономика.

Уволнен от президента през февруари 2024 г., Хил не е бил забелязван на публично място до процеса.

Делото срещу него бе най-знаковото на Острова на свободата от 1989 г., когато ген. Арналдо Очоа, герой от революцията през 1959 г., бе осъден и екзекутиран чрез разстрел за трафик на наркотици.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!