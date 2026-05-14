Куба остана без дизел и мазут, Хавана потъва в тъмнина почти денонощно

Пиксабей

Куба изчерпа напълно запасите си от дизел и мазут, съобщи енергийният ѝ министър. На този фон столицата Хавана е подложена на най-тежкия режим на тока от десетилетия. Всичко това се случва в условията на задушаваща американска енергийна блокада на острова, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не разполагаме с абсолютно никакъв мазут и абсолютно никакъв дизел", каза енергийният министър Висенте де ла О пред държавните медии и добави, че електроенергийната система е в "критично" състояние. "Нямаме никакви резерви."

Тази седмица спиранията на електричеството се увеличиха драстично, а на по-строг режим на тока вече е и столицата Хавана. Много от кварталите ѝ нямат електроенергия по между 20 и 22 часа в денонощието, посочи министърът. Това изостря допълнително ситуацията в града, където още отпреди това имаше недостиг на храни, горива и лекарства.

Националната електроенергийна мрежа, каза Де ла О работи изцяло на нефт, природен газ и възобновяеми енергийни източници.

Куба е инсталирала през последните две години 1300 вата слънчеви мощности, но много голяма част от този капацитет е загубена заради кризата с доставките на горива, посочи министърът, което намалява ефективността и производството.

Министърът добави, че Куба продължава да преговаря за внос на гориво въпреки блокадата, но посочи, че растящите цени на петрола на международните пазари и разходи за преноса му заради американско-израелската война срещу Иран затрудняват допълнително тези усилия.

"Куба е отворена към всеки, който иска да ни продаде гориво", каза Де ла О.

Нито Мексико, нито Венецуела, някога най-големите доставчици на нефт за Куба, не са изпращали петрол на острова от януари, когато Тръмп издаде указ за налагане на наказателни мита на всяка страна, която достави гориво на комунистическата държава.

Един-единствен танкер засега е успял да достави петрол на Куба от декември и това бе плаващият под руски флаг "Анатолий Колодкин", което осигури глътка въздух на острова през април.

До новите спирания на тока в Хавана и другите градове на острова се стига на фона на навлизането на американската енергийна блокада срещу Куба в своя четвърти месец. Заради ситуацията с вноса на горива на практика са парализирани обществените услуги на близо 10-милионния карибски остров.

Миналата седмица ООН определи блокадата на Тръмп като незаконна. Световната организация заяви, че тя нарушава правото "кубинския народ на развитие и на достъп до храна, образование, здравеопазване, вода и канализация".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!