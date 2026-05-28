Куба отправи остри критики към САЩ

Липса на убеденост в преговорите за нормализиране на двустранните отношения - за това Куба критикува Съединените щати, пише БГНЕС. Заместник-министърът на външните работи Хосефина Видал постави под съмнение „сериозността", с която Вашингтон подхожда към диалога, след поредица от действия, допълнително обтегнали отношенията между двете страни.

Отношенията между Хавана и Вашингтон, и без това напрегнати след налагането на американска енергийна блокада на острова през януари, се влошиха допълнително след разкриването на наказателни обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро от съд в щата Флорида миналата седмица. Съществуват опасения, че обвинителният акт, свързан с инцидент от 1996 г., може да послужи като претекст за американска намеса с цел сваляне на кубинското правителство. Президентът Доналд Тръмп открито е разсъждавал за завземане на острова.

„Надяваме се, че пътят на диалога ще надделее в момент, когато агресивните действия на американското правителство срещу Куба пораждат съмнения относно сериозността и отговорността, с която то подхожда към този процес", заяви Видал пред парламентарно изслушване. Правителството следва пътя на диалога, но „не за да могат САЩ да се опитват да контролират съдбата на Куба чрез натиск, принуда и заплаха от военна агресия", добави тя. Министърът на външните работи Бруно Родригес призова международната общност за спешна помощ за предотвратяване на катастрофа на острова в реч пред Съвета за сигурност на ООН във вторник.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви миналата седмица, че предпочитанието на Вашингтон е „винаги дипломатическо решение", но предупреди, че Тръмп разполага и с други възможности. Рубио - кубинско-американец и непримирим противник на комунистическото правителство в Хавана - добави, че Куба е приела условно предложение за 100 млн. долара американска помощ в замяна на реформи. И двете страни заявяват, че поддържат дипломатически контакти въпреки напрегнатата обстановка.

Директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф проведе по-рано този месец извънредна среща в Хавана с висши кубински служители. Срещата последва дипломатическите разговори на високо равнище в кубинската столица на 10 април - първият случай, в който американски правителствен самолет кацна на острова от 2016 г. насам.

