Куба преминава към пазарна икономика

Пиксабей

Куба предприема най-мащабното си отваряне към пазарната икономика от революцията през 1959 г. насам. Националното събрание на страната одобри пакет от 176 мерки, които на практика ограничават досегашния модел на силно държавно регулирана икономика.

Реформите идват на фона на задълбочаваща се криза. В страната има продължителни прекъсвания на електрозахранването, които на места надхвърлят 30 часа, както и остър недостиг на храна, гориво, питейна вода и лекарства.

Законодателите в Хавана единодушно подкрепиха мерки, които дават по-широк достъп на частния капитал до икономиката. Чуждестранните инвеститори вече ще могат да създават самостоятелни частни предприятия, а както кубински, така и външни инвеститори ще могат да придобиват дялове в държавни компании.

Една от най-значимите промени е допускането на частни банки на острова. Реформата позволява и на обикновените кубинци да купуват и продават недвижими имоти, включително земя и жилища.

Бизнесът ще може да наема повече от 100 служители в едно предприятие, а държавните компании ще получат по-голяма икономическа самостоятелност. Предвижда се и въвеждането на нова данъчна система.

Премиерът Мануел Мареро заяви пред депутатите, че мерките признават пазара като „инструмент за ефективно разпределение на ресурсите“.

Остава неясно дали историческите стъпки на Хавана ще бъдат достатъчни, за да удовлетворят администрацията на Доналд Тръмп, която през февруари наложи пълна петролна блокада на острова.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон иска кубинците да бъдат „щастливи и успешни“ и че в момента се водят разговори с кубинското правителство за възможни промени в начина на живот в страната, предаде 24 часа и Новини.бг

Редактор "Екип на Петел",

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