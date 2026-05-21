Куба прие предложението на САЩ за помощ от 100 млн. долара
Има възможност за сделка между САЩ и Куба.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Куба е приела американското предложение за помощ от 100 млн. долара, пише БГНЕС.
Той уточни, че не е ясно дали Вашингтон ще се съгласи с условията на Хавана.
„Казват, че са го приели. Ще видим дали това означава, че ще се стигне до споразумение“, заяви Рубио пред журналисти.
