Кубинският външен министър обвини Тръмп в престъпно поведение

Куба отговори на Доналд Тръмп.

Кубинският министър на външните работи Бруно Родригес обвини Съединените щати в "престъпно поведение", заплашващо световния мир, предаде Ройтерс.

Малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно", тъй като ще остане без венецуелския петрол.

"Няма да има повече петрол или пари за Куба - никакви! Предлагам им настойчиво да приемат сделка, преди да е станало твърде късно", написа Тръмп в своята социална мрежа "Трут Соушъл".

В отговор Родригес написа в друга социална платформа - Екс, че Куба има право да внася петрол от всяка държава, която изнася тази суровина.

Той на свой ред обвини Съединените щати в "престъпно поведение", заплашващо световния мир.

Кубинският външен министър също така заяви, че страната му не е получила компенсации за услуги в областта на сигурността, предоставени на друга държава.

В неделя Куба съобщи, че 32 нейни граждани са били убити при американската военна операция във Венецуела ден по-рано, при която президентът Николас Мадуро бе задържан и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително в наркотрафик, припомня БТА.

