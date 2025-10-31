Кубрат Пулев: Достига до мен информация от кухнята, че някой взел някакви милиони за нещо си

Кадър Евроком

Най-добрият български боксьор в тежка категория Кубрат Пулев даде интервю в предаването "РадиоТочка" по Българското национално радио. Той бе попитан дали би се снимал със санкционирания по глобалния закон "Магнитски" лидер на ДПС Ново-начало Делян Пеевски, ако защити успешно световната си титла на WBA. Кобрата не отговори конкретно, но категорично заяви, че подобна среща няма изчисти ничий имидж. За Пулев подобни снимки не били важни, предаде Актуално.

"За мен всички тези неща са глупости. България е любов, българският народ е над мен и над семейството ми. Винаги съм се чудил на тези хора, които предават избирателите си. Те са ясни. Чудя се на хората, които предават тези, които са го издигнали. Това е изключително нисше. Достига до мен информация от кухнята, че някой взел някакви милиони за нещо си... Трябваха ми 3 дена, за да проумя какво се е случило. Не знам", разсъждаваше на глас Пулев.

"Снимал съм се с много хора. Не подбирам кой какъв е. Снимам се и на улицата. Ако се подходи с уважение, ако толкова някой настоява, ще застанем и ще се снимаме, но това няма да оправи имиджа и положението му. Който и да се снима с мен, няма да го направи чист. Няма да му оправи живота. Това не е важно. За мен е важна България, българският народ да има дух. Да осъзнава символите и да ги предава, а не само да кичим едни портрети", каза той в отговор на въпрос дали би се снимал с лидера на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски под герба в кабинета му.

