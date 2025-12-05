Кубрат Пулев: Това не е истински мач, той не е боксьор

Кадър БТВ

Сблъсъкът в тежка категория, определян от мнозина като изключително смел за Пол, е насрочен за 19 декември.

Предстоящият двубой предизвика вълна от критики, свързани основно със сигурността на Джейк Пол. Той става професионалист едва преди пет години - време, в което Джошуа вече беше обединен световен шампион.

В коментар за SunSport по време на Световното първенство на IBA в Дубай, Кобрата сподели: "Това абсолютно не е истински мач. Джейк Пол не е боксьор. Мисля, че това е повече шоу, не е реална битка. Но той може да го победи, може би. В бокса всичко може да се случи".

