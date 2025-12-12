Кубрат Пулев побесня: Скроиха му мръсен номер в Дубай

Кадър БТв

Боксовата звезда на България Кубрат Пулев се усъмни, че са му спретнали подъл номер с ръкавиците за битката срещу Мурат Гасиев за регулярната световна титла на WBA. Кобрата видя несправедливост в ръкавиците за двамата, тъй като е трябвало да бъдат напълно еднакви, а накрая Гасиев е получил по-различни ръкавици. Промоутърът Али Сиеста е категоричен, че разликата е единствено в цветовете, но Пулев не е сигурен в това, предаде Актуално.

Организаторите на боксовата галавечер осигуриха ръкавици на двамата боксьори, но Кобрата смята, че Гасиев е с по-добър чифт, защото са правени по поръчка от производителя "Rival" и са брандирани в червено и жълто, пише bTV. Сиеста увери българина, че няма разлика в ръкавиците, като само брандирането е различно.

"Никога не знаеш дали е само това. Разбрахме се всичко да е еднакво. Моите са ми малки. Разбрахме се и аз ви казах, че няма да си поръчвам лично приготвени ръкавици. Каквото е за мен, такова трябва да е и за съперника, така е честно. Това е спорт, а не война. Редно е всичко да е еднакво", заяви Пулев, който настоя, че ще вземе и чифт ръкавици като тези на Гасиев.

