Кубрат Пулев след тежката загуба: "Чувствам се супер! Важен е олимпийският принцип!"

Кубат Пулев говори веднага след мача си срещу Мурат Гасиев. Кобрата загуби регулярната си световна титла, след като бе нокаутиран от руснака в шестия рунд.

„Чувствам се супер! Благодаря на хората, на които ме подкрепяха. Бокс е. Един удар може да реши всичко, както и стана. Трябва да бъдем прецизни. С тези малки ръкавици няма как“, започна Пулев.

„За съжаление, ме е яд, че не успях да зарадвам българите, но важен е олимпийският принцип – дойдохме, играхме, опитахме“, продължи българският боксьор.

„Благодаря на всички българи. Хиляди благодарности за постоянната подкрепа, не само сега. Някои не са могли да дойдат точно сега, толкова много хора има сега“, каза още Кобрата пред „bTV“.

Брат му - Тервел Пулев, каза: „До този момент, преди удара, игра перфектно. Игра като професор. Не е футбол или баскетбол. Един удар приключва мача.“

