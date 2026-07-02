Куче, изчезнало преди месец в Мексико, е намерено да празнува с фенове на Световното

Стопкадър Х

Куче, изчезнало преди месец в Мексико, отново се събра със стопанката си, след като било открито да празнува заедно с футболни фенове, увлечени от еуфорията около Световното първенство.

Шестгодишната Ла Горда, любимката на Але Гарсия, изчезнала внезапно от дома им в Сиудад Виктория, щата Тамаулипас, на 24 май. Три дни по-късно стопанката отправила спешен призив за помощ, съобщава мексиканското издание ABC Noticias, цитирано от New York Post.

В продължение на седмици нямало никаква следа от кучето, докато миналата седмица то не се появило неочаквано в предаване на живо, заснемащо празненствата след победата на Мексико с 3:0 над Чехия. Ла Горда била забелязана сред ликуващи фенове в район на столицата на щата Тамаулипас – на около 14 километра от мястото, където била видяна за последно.

Любимото кученце на Гарсия било вдигнато високо във въздуха от запален привърженик, който се наслаждавал на празненствата. Именно тогава братът на Але го разпознал по време на живото предаване.

„Животът е хубав“, написа облекчената стопанка след щастливата развръзка.

„Мексико спечели, а аз намерих кучето си след мноооого дълго време благодарение на едно предаване на живо. Благодаря за всички съобщения – тя вече е у дома и ще я заведем на ветеринар“, добави тя.

Пред Milenio Гарсия признава, че е преживяла истински вихър от емоции: „Беше смесица от чувства – искаше ми се да плача, да се смея, да я прегърна и дори малко да ѝ се скарам едновременно.“

„Докато ние се тревожехме и я издирвахме, тя очевидно е била навън и е празнувала“, пошегува се стопанката.

Ла Горда има още поводи за радост, след като Мексико победи Еквадор с 2:0 във вторник и записа първата си победа в елиминационната фаза на Световно първенство от 40 години насам.

Сега мексиканският национален отбор е на път да се изправи срещу Англия на осминафиналите на стадион „Ацтека“ – арената, на която Диего Марадона отбеляза прочутия гол „Ръката на Бога“ през юни 1986 г.

Мога да го преработя и в по-таблоиден стил, по-подходящ за новинарски сайт, ако това е целта, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!