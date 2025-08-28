Куче и котка свикаха Кризисен щаб в Силистра за пантерата

Кадър Фейсбук

Сигнали за черно хищно животно край Тутракан и Силистра предизвикаха създаването на кризисен щаб. Проверки на място показаха, че в един от случаите тревогата е била заради голямо куче, но снимки от района оставят съмнения за по-едро диво животно, информира БНР.

Институциите уверяват, че няма опасност за хората, но наблюдението продължава. В същото време сред местните има недоверие и тревога – дали действително в района се крие опасен хищник.

Последната седмица от лятото в Силистренско започна със сигнали за черно голямо животно заснето в района на общините Главиница и Тутракан - между селата Търновци и Богданци.

Те от своя страна доведоха до свикване на кризисен щаб по разпореждане на областния управител Илиян Великов. На практика доказателства за наличие на опасно диво животно няма, но наблюдението продължава, заяви той.

Междувременно се появява сигнал и за необичайно животно в района на силистренското село Калипетрово. При проверка там е установено, че става дума за голямо куче, обясни, по време на заседанието на кризисния щаб зам.-директорът на ОД на МВР в Силистра комисар Деян Монев.

Снимките от Тутраканско не са напълно ясни, но съдържат информация за час и местоположение. Те изглеждат достоверни, макар да не позволяват категорично заключение.

Скептицизъм обаче в силистренци не липсва. В социалните мрежи темата за т.нар. "черна пантера" се превърна в повод за колажи и шеги, а местни жители я приемат с недоверие.

Има съвети от типа на "пийте ги тези хапчета редовно"! Що се отнася до карикатурите - там на помощ е извикан и изкуственият интелект, за да покаже, че Силистра е територия на комарите и черни пантери не се допускат.

Кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов, който е и ветеринарен лекар, също подчерта, че паника не е нужна.

Докато експертизите и проверките текат, институциите остават в готовност.

А обществото очаква категоричен отговор, има ли всъщност диво животно в района или става дума за мит.

