Куче на ГДПОБ надушва фалшиво евро и не се страхува от лъвове

Кадър БГ он ер

За първи път в България четириног служител на ГДБОП придобива специализирани умения за откриване на фалшиви банкноти.

Става въпрос за едногодишната белгийска овчарка малиноа Орка, която заедно със своя водач Богдан Димитров премина интензивен обучителен курс в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария, предаде България он ер.

Обучението продължи повече от два месеца, през които Орка усъвършенства не само уменията си за разпознаване на фалшиви банкноти, но и способността си да открива наркотични вещества.

"Този международен опит и новите способности на Орка са още една крачка напред в борбата с финансовите престъпления и наркотрафика", коментират от ГДБОП.

Сега Орка се включва в ежедневната работа на службата, където ще подпомага разследванията и ще бъде важен ресурс в усилията за гарантиране на сигурност и законност в страната.

Белгийската овчарка малиноа вече е символ на професионализъм и международно сътрудничество в областта на службите за сигурност.

