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Куче нахапа 12-годишно момче в Кърджалийско, издирват собственика

12.04.2019 / 11:31 0

12-годишно момче било нахапано от куче в село Бенковски, община Кирково. Инцидентът е станал вчера малко преди 17 часа, съобщават от пресцентъра на МВР - Кърджали, цитирани от "Топ Новини".


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По първоначални данни инцидентът станал на спортна площадка, в близост до двора на училището. Животното захапало момчето по крака.  Незабавно му е била оказана първа помощ, след което е бил изпратен за консултация с хирург в Златоград. В РУ-Кирково е започната проверка.

Издирва собственикът на четириногото. Случаят е докладван на прокурор, уведомено е и ръководството на  община Кирково. Работата по случая продължава.

 

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