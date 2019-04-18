Куче нахапа мъж в Разградско

53-годишен мъж е нападнат от куче в стопанския двор на лознишкото село Студенец, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Около 17 часа на 17 април, преминавайки през портала, мъжът забелязал, че животното с неустановена порода го лае. Когато се скъсва обезопасителният синджир, с който е вързано, кучето се хвърля върху посетителя и го нахапва многократно по крайниците и тялото.

27-годишният собственик на животното се появил и успял да го укроти, а пострадалият е откаран в ЦСМП-Разград. След почистване и превързване на раните е установено, че липсват две фаланги от пръстите на ръцете му.

По случая е образувана проверка по чл.325 В от НК.





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