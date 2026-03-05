Куче напада хора край училище в кв. "Виница"

Снимка Пиксабей

Родителите се страхуват за децата си във варненски квартал.

Жители на варненския квартал "Виница" алармират за агресивно безстопанствено куче, което напада хора в района на Основно училище „Панайот Волов“.



За проблема сигнализира до Moreto.net местната жителка Диляна Недева, която също е потърпевша от агресията на животното. По думите ѝ кучето е черно, средно голямо, не е кастрирано и няма поставена ушна марка.



Според нея пострадалите не са един и два – както деца, така и родители, които са били нахапани от кучето. Последният инцидент е станал снощи, когато е била нападната и нахапана майка на ученик от училището.



Недева е подала сигнал на телефон 112 и е внесла писмено оплакване до Община Варна още на 7 декември 2025г., но до момента не е получила отговор, нито институциите са предприели видима реакция.



По думите ѝ кучето напада хората в гръб, което създава сериозна опасност за учениците в района. Заради това много родители са принудени да изпращат и посрещат децата си пред училището.



След тримесечно чакане без резултат жената се обръща към медиите с надеждата институциите да реагират и служители от приюта за безстопанствени животни в Каменар да заловят агресивното куче.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!