Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево

Снимка: Булфото

Кървава драма се разиграва днес в късния следобед в казанлъшкото село Кънчево. Огромно куче от породата Кане Корсо е нападнало и жестоко нахапало 6-годишно дете, предава БНТ.

Атаката е била толкова свирепа, че лицето на детето е обезобразено от зверските захапки. Детето е откарано по спешност към болницата в Стара Загора, цялото обляно в кръв, като състоянието му е много тежко. Лекарите там в момента се опитват да обработят жестоките разкъсвания.

На мястото има полиция, за да разбере чие е животното и как се е стигнало до тази трагедия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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