Кучетата-роботи вече могат да пасат овце

фото: Туитър

Кучето-робот Спот, произведено от американската компания Boston Dynamics, вече може да пасе овце.



Видео, заснето в Нова Зеландия, показва, че Спот се справя доста добре в новата си роля, пише електронното издание ScienceAlert.

Освен с контролиране на стадата, робокучето може да се използва и за наблюдение на насажденията, както и за всякакви други земеделски задачи, които изискват преминаване през сложен терен.

Видеото е заснето от разработчика на софтуерни продукти за роботи Rocos, която си партнира с Boston Dynamics.



Крайната цел е роботи от типа на Спот да се използват навсякъде, докато техният оператор или собственик може да ги управлява от всяка точка на земното кълбо.

Те могат да бъдат оборудвани с най-различни сензори, от които да получават цялата необходима информация за обкръжаващата ги среда.

Rocos and @BostonDynamics join forces to enable businesses to carry out autonomous inspections in utilities, agriculture, mining, and construction. The possibilities are endless.https://t.co/qejMdkAzqG#robotics #robotoperationsplatform