Кучето Кая помогна на Василковски за прогнозата за времето

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Честито Рождество Христово! Това тук до мен не е Снежанка, не е Дядо Коледа, това е малката Кая. Като казвам малка - видимата и възраст е около 2 години, каза синоптикът на Нова телевизия, Неиколай Василковски.

Той допълни, че Кая е животно с много драматична история, което очаква вашата любов, ако го припознаете като свой приятел.

Заедно с нея ще се опитаме все пак да погледнем и какво време ни очаква, допълни той. В сутрешния ден облачността ще е динамична, ще има локални разкъсвания в хода на денонощието, но валежи в страната не се очакват.

Дори и по планините, ако има такива, те ще бъдат в ранните часове, с тенденция да намаляват и да спират.

Най-студено утре ще е в северна България. Ще пада температурите реално сутрин особено до към -7, - 8 градуса, докато в рамките на топлите часове термометрите ще се колебаят около нулата, в по-хладните райони, до към четири - пет градуса в обичгайно по топлите части на страната, обясни Василковски.

Ако сте някъде по планината утре времето ще е доста студено. Там по основните курорти са очертават температури около нулата и малко над нулата, но валежи и в планините, по курортите не се очакват. Напротив ще има кратки слънчеви интервали слънчеви разкъсвания.

В следващите дни времето ще остане студено. Ако погледнем температурите около Нова година те ще са така сравнително ниски. Ще паднат сутрин до минус 8, - 9° в Северна България и в някой котловини на западна България, а през деня стойностите също ще са сравнително ниски.

Относно кучето Кая Василковски обясни, че то е било изоставено в шахта, от където е спасено. По тази причина първото му име е Шахтичка, но към момента вече носи прекрасното име Кая. Повече информация за нея има в сайта на Екоравновесие.

