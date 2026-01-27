Кучето на Стаси Айви прикова вниманието на зрителите

кадри Нова телевизия

Корифеят на киното и сериалите на Нова телевизия Станислава Айви е известна с ефектните си появявания в „На кафе”, където често носи костюми от легендарни филми. Във вторник тя също прикова вниманието на зрителите, но по съвсем различен начин.

Журналистката дойде при Гала да представи номинациите за „Оскар” заедно с кучето си Лазар. То предизвика веднага съчувствието на зрителите, защо задните му крака бяха сложени в специална количка.

Станислава Айви обясни, че домашният ѝ любимец, който кара 14-ата си година, има проблем със задните крака, затова се движи с помощта на това малко странно устройство.

