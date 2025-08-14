Куиз шоу се завръща по бТВ с нова водеща

Редактор: Недко Петров

Любима на много българи актриса е изправена пред ново предизвикателство. Тя направи име в сериала "Съни бийч", а в личния си живот е половинка на шоумена и водещ Николаос Цитиридис.

Новият сезон на "Колко ми даваш" се завръща с нов облик и водеща - Боряна Братоева. Тази есен бТВ ще излъчи нов специлен сезон на куиз шоуто и в него всичко ще бъде двойно. Двойно повече непознати, двойно по голяма печалба и два отбора, изправени срещу друг в динамично и забавно съревнование.

Участниците ще трябва да познават възрастта на 12 непознати, разчитайки на знания и интуиция, а всяка грешка води до намаляване на наградата.

С новите правила идва и новата водеща, актрисата Боряна Братоева, която ще внесе свежа енергия и чар в студиото. Премиерата на шоуто е през септември и обещава още повече динамика, обрати и забавление.

