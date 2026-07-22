Култов английски футболен съдия сложи край на кариерата си

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Съдията от Висшата лига Антъни Тейлър обяви пенсионирането си след края на Световното първенство, пише Dsport .

47-годишният Тейлър приключи кариерата си след повече от две десетилетия и 831 ръководени мача.

Последният му двубой беше осминафиналът на Световното първенство между Испания и Португалия.

Тейлър съдийства във Висшата лига в продължение на 16 сезона, като ръководи 432 двубоя от елита, в допълнение към финала на Шампионската лига през 2024-а година между Борусия Дортмунд и Реал Мадрид.

„Съдийството на елитно ниво беше огромна привилегия, но натискът е силен, а контролът е постоянен“, каза Тейлър в изявление. „Сега е моментът да се оттегля и да очаквам с нетърпение прехода към следващата глава от кариерата си".

„Искам да изразя най-дълбоката си благодарност на двамата си асистенти Гари и Адам, на колегите ми съдии и на всички, свързани с играта, за цялата им подкрепа през годините. Най-важното е, че искам да благодаря на семейството и приятелите си за тяхната непоколебима подкрепа през огромните жертви, които тази кариера изискваше", добави той.

Редактор "Екип на Петел",

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