Култов турски сериал тръгна по БТВ

Опасни улици“ започва по bTV! Телевизията ще повтаря сезоните, които доскоро вървяха премиерно по bTV Story. От 11 декември (четвъртък) „Опасни улици“ стартира от сезон 17 и ще се излъчва всеки делник от 01:00 ч. през нощта по bTV.

Припомняме Ви, че в продължение на повече от година bTV Story показваше в ефира си премиерно 17, 18 и 19 сезон на хитовия сериал.

В момента в Турция се снима сезон 20, който ще тръгне в България на по-късен етап.

17 сезон на „Опасни улици“ е най-краткият в историята на сериала. Показан е в Турция от септември до ноември 2022 г. Само след 6 излъчени епизода в ефир, 17 сезон бива неочаквано прекъснат, като екипът бива информиран за това на снимачната площадка чрез SMS.

В началото е обявено, че записите ще се забавят с 45 дни заради заболяването на продуцента Тюркер Инаноулу, но след това криминалната поредица така и не се връща в ефир.

Един от ветераните, Зафер Ергин, който се превърна във феномен с образа на татко Ръза и който е в сериала от старта му през 2006 г., отправи остри критики към продукцията и обяви, че сериалът е приключил. „Бяхме натъжени и изненадани от внезапния край на сериала. За първи път в живота ми се случва подобно нещо. Завърши със стрелба, без да има финал“, заяви тогава той.

През есента на 2023 г. „Опасни улици“ все пак се завръща на екран с 18 сезон, но вече продуциран не от „Erler Film“, а от вътрешната продуцентска компания на телевизията, която го излъчва – Kanal D – „D Media“.

Очаквайте и новия турски сериал „Лейля: Любов и справедливост“ – от 12 декември (петък), всеки делник от 20:00 ч. по bTV Story на мястото на „Златно момче“!

