Култова водеща изчезна от БТВ

13.12.2025 / 13:03 1

Кадър БТВ

Сутрешният блок на Би Ти Ви тази събота осъмна без Ванина Недкова.

Екранната й половинка Митьо Маринов се появи сам на екран и води предаването без помощ от колежката си.

Още в началото причината за липсата й беше изяснена. Оказва се, че Ванина е рожденичка и от екипа на "Тази събота и неделя" са я пуснали в почивка за празника, пише Стандарт

"Като се върне да почерпи", подметна закачливо Маринов преди да продължи да води ефира.

 

1
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 545979 | Одобрение: 102509
Ами там с плътно прибрани крака изчезваш.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

