Култовите East 17 с послание към Варна преди Новогодишната нощ

„Ще бъдем с вас на площад "Независимост" във Варна за най-голямата нощ на годината. Ще бъде фантастично, така че се пригответе да се забавлявате“. Това послание отправиха от East 17 дни преди новогодишния концерт във Варна, на който ще се големите звезди, предаде Морето.нет.



Това ще е четвърта изява у нас на изпълнителите на It‘s Alright, Let It Rain, Steam, Thunder и Stay Another Day.



East 17 е английска поп група от 1990-те. Групата е създадена от Тони Мортимър, а името й идва от пощенския код на квартала, където са израснали.



Традиционният празничен концерт „Заедно в новогодишната нощ" ще се проведе на централния площад „Независимост“. Безплатната музикална програма започва в 22:00 ч. на 31 декември и ще продължи до 02:30 ч. след полунощ на 1 януари 2025 година.



Сред българските участници в концерта се отличават имената на Орлин Павлов, Дийп Зоун, Тома Здравков с рок групата си „Тома“. Преобладаваща част в програмата са варненски артисти. На площада ще бъде монтирана уникална за България 3D LED сцена, ще има лазерни ефекти и празнична заря.

