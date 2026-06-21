Култовият бродуейски мюзикъл „Дракула“ завладява Летния театър във Варна

Снимка: МДТ "Константин Кисимов"

За първи път в България култовият бродуейски мюзикъл „Дракула“ оживява в мащабна сценична продукция на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново. На 26 юни от 21:00 ч. мистиката, рок енергията и драматизмът на спектакъла ще завладеят и сцената на Летния театър във Варна, съобщават от театъра в старопрестолния град.

Мюзикълът на световноизвестния композитор Франк Уайлдхорн е създаден по романа на Брам Стокър, а автори на либретото са Дон Блек и Кристофър Хамптън. Великотърновският театър откупи правата за това емблематично музикално заглавие и единствен в България го представя пред родната публика. Зад постановката стоят диригентът Георги Патриков и режисьорът Петко Бонев.

„Музиката на Франк Уайлдхорн е истинско предизвикателство за всеки симфоничен оркестър, защото излиза извън класическото звучене – близо 80% е в стилистиката на рок операта. Чрез богатството на тембрите и рок звученето композиторът води публиката през сюжетното действие и хорър атмосферата на творбата“, споделя маестро Патриков. Той допълва, че озвучаването на спектакъла напомня филмова лента на психотрилър и обещава на зрителите преживяване, в което „симфоничният оркестър ще звучи като истинска рок банда“.

„Дракула“ е спектакъл, който съчетава най-доброто от музикалния театър – силна драматургия, въздействаща музика, впечатляващи визуални решения и ярки актьорски превъплъщения. Това е история за любовта, страха, изкушението и безсмъртието“, казва режисьорът Петко Бонев. Той разкрива още, че в българската постановка на „Дракула“ присъства и варненска следа. „В романа на Брам Стокър има няколко реплики за действие в хотел „Одеса“ във Варна. Това го няма в либретото, но аз го включих“, усмихва се тайнствено режисьорът.

На сцената на Летния театър във Варна ще излязат популярни изпълнители от оперната, музикалната и театралната сцена. В спектакъла участват Бранимир Недков, Християна Лоизу, Никола Попов, Калина Костова, Елена Траянова, Драгомир Шопов, Цинг Фанг Хе, Георги Тодоров, Цветомил Йорданов, Иван Челавров, Пламен Долапчиев, Диана Димитрова и Гергана Цакова, които ще вдъхнат живот на емблематичните персонажи от историята на Брам Стокър.

В мюзикъла участват още оркестърът, хорът и балетът на МДТ „Константин Кисимов“. Специално за постановката към оркестровия състав се присъединява виртуозният китарист Цветан Маринов, а използването на електрическа китара, електронни пиана и нестандартни ударни инструменти създава уникална звукова картина, която засилва усещането за мистерия и напрежение.

Особено впечатляваща е визията на спектакъла. Сценографията и костюмите на Ася Стоименова пресъздават готическия свят на романа с пищност и внимание към детайла, а мащабният 3D mapping на Лора Руневска (elektrick.me) превръща сцената в динамично пространство, където реалност и фантазия се преплитат. Танцовите картини на Катя Богданова допълват внушението за зрелищен спектакъл, а за хоровата подготовка отговаря хормайсторът Яница Първанова.

Мюзикълът „Дракула“ се представя на българска сцена с любезното съдействие на Мюзик Тиатър Интернешънъл. Билети за спектакъла на 26 юни се продават на касите на Фестивален и конгресен център и Летен театър – Варна, както и онлайн.

Редактор "Екип на Петел",

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