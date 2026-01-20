Култовият сериал "Седморката на Блейк" е пред завръщане на екран
Кадър Youtube
Култовият сериал "Седморката на Блейк" може да се завърне на екран съвсем скоро, 45 години след края му през 1981 г.
Режисьорът Питър Хоар, известен с работата си по „Доктор Кой“ и „Последният от нас“, е основал продуцентска компания и се стреми да рестартира научнофантастичния шедьовър, съобщава Deadline.
Екипът, който се заема със задачата да върне Блейк и компания на екран, се надява, че рестартираният сериал ще продължи да се излъчва по BBC.
В България излъчването на "Седморката на Блейк" преди години опразваше улиците. Децата пък се надпреварваха да бъдат Блейк, Джена, Кали, Вила, Ейвън.
