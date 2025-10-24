Културното министерство обяви конкурс за директор на ТМПЦ във Варна

снимка: Драматичен театър "Стоян Бъчваров"

Министерството на културата обяви конкурс за заемане на длъжността "директор" на Театрално-музикалния и продуцентски център във Варна. В момента негов ръководител е Даниела Димова.

Кандидатите трябва да отговарят на редица изисквания, част от които са: висше образование, степен "Магистър", в област "Изкуства", професионално направление "Музикално и танцово изкуство", "Театрално филмово изкуство".

Конкурсът ще се проведе чрез разглеждане на документи и концепция за развитието на Театрално-музикален и продуцентски център – Варна, които трябва да бъдат представени в срок от един месец от публикуване на обявата. Ще се проведе и събеседване.

Срокът за заемане на длъжността е четири години, предаде Радио Варна.

Подробностите за конкурса и условията са кандидатстване са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на културата.

