Културолог преобърна историята на "Стани богат"

Културолог по образование и спасител на читалища по призвание пренаписа историята в „Стани богат“. Той се превърна в първия участник, използвал и трите си жокера в най-ранен етап от играта, а като цяло имаше кратко присъствие в нея. Първия си жокер Юри Вълковски изгърмя на въпроса за 500 лева.

Играчът бе попитан: Какви са били топките за тенис преди Международната тенис федерация да въведе жълтия цвят, който познаваме днес?

Тук опциите бяха Бели и Черни, Каквито има, На точки и Карирани.

Юри се обърна към Ники Кънчев и водещият правилно го насочи към първата възможност.

Последва въпрос за 1000 лева: С какъв цвят стандартно се отбелязва нулевият проводник в електрически инсталации? – Жълт, Зелен, Син и Червен.

Вълковски привика от публиката на помощ брат си Антон. След като той обаче не му бе полезен, Юри поиска и „50:50“. Компютърът остави третата и четвъртата опция, което помогна на Юри да отгатне, че верният отговор е Син.

Играчът заключи сумата за 1500 лева, а за нея бе попитан: В кой град е „Паметникът на Откритията“ със скулптури на 33 велики изследователи? – Мадрид, Лисабон, Париж и Будапеща.

Юри позна, че става въпрос за португалската столица и продължи напред.

Всичко за него обаче приключи при въпроса за 2000 лева: Кой прочут писател през 1919 г. пише 45-странично писмо до баща си, което не изпраща, но е публикувано след смъртта му? - Джордж Байрон, Ърнест Хемингуей, Франц Кафка и Джордж Бърнард Шоу.

В първия момент Юри се насочи към третата възможност, но след дълги разсъждения заложи на Хемингуей. За ужас на Вълковски обаче верният отговор бе свързан именно с Кафка и така той си тръгна с чек за 1500 лева от телевизионната игра по бТВ.

