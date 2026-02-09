Културологът Веселина Вачкова: "Панагюрското съкровище е тясно свързано с точно тези церемонии тук. Нищо чудно да излезе другата му част..."

кадър: Bulgaria ON AIR

Книгата "Духова могила: дотам и нататък" е трябвало да излезе преди две години в съвсем различен вид. Това съобщи в предаването "Операция История" културологът и автор на изследването доц. д-р Веселина Вачкова.

Тя разказа, че първоначалният замисъл на книгата е бил пряко свързан с очаквания за активизиране на научния интерес към обекта.

"Тогава аха да се заинтересува българската наука от Духова могила, да започнат разкопки там, но нейната загадъчност, тайнственост и отказът на хората, от които зависи разкопаването, презентирането и популяризирането ѝ, тогава надделя. И затова Духова могила си е все в същото положение по отношение на нейната популярност като археологически обект", посочи историкът пред Bulgaria ON AIR.

Според нея именно това е променило и концепцията на книгата.

"Това даде възможност книгата да не чака разкопки и да ги описва, а да премине нататък. Да направи една доказателствена част, в която обяснява доста нагледно защо е толкова тайнствена Духова могила и защо почти никой не прави архиви на разкопките си или категорично казват, че не са копали там изобщо", разкри авторът.

На въпрос на Росен Петров очаква ли там да се проведат реални археологически разкопки и открития, доц. Вачкова отговори: "Би могло да излезе още нещо, защото най-малкото Панагюрското съкровище е тясно свързано с точно тези церемонии тук. Нищо чудно да излезе другата му част...".

"По-важното е българите да започнат да мислят с реалните категории на собственото си минало", заключи културологът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!