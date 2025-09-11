Кунева: Скептицизмът спрямо ЕС е доста прекален

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Европесимизмът е доста прекален. Ние запазваме социалния си модел, запазваме мира в ЕС, настояваме за спазваме човешките права и наказваме, когато те се нарушават. Продължаваме с плановете за климатични промени. Желанието на повече страни да станат част от ЕС, показва, че правим повечето от нещата правилно.

Това коментира пред Нова нюз Меглена Кунева, първият български еврокомисар.

Хората индивидеално знаем малко, но колективно знаем много и можем повече. Това е принципа, който се запазва в ЕС.Имаме гордостта да сме членове на ЕС и това ни харесва. Емоциите в политиката са много важни и това, че държим да сме част от ЕС, е силно движещ мотив и на това трябва да се заложи, коментира тя.

Факт е, че трябва да се мобилизираме и да се забързаме при вземането на решения. Ние вървим към федерализация. В момента е много важно да си възстановим дигиталната сувереност и капиталовите пазари, посочи тя.

Международния ред такъв, какъвто го познаваме, започва да колабира. Опитваме се да спасим нещата. Ако успеем да удържим този международен ред, ще се наложат някои промени, посочи тя.

Видяхме, че ООН е в тежко състояние. ООН трябваше да реши нещата в Украйна, но нищо не се случи, посочи тя.

