Кунева призова за по-добра координация между институциите

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Външната политика не може да се определя според моментните събития, а трябва да се основава на ясното място на България в НАТО, Европейския съюз и двустранните ѝ отношения със САЩ. Това заяви бившият вицепремиер Меглена Кунева в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ страната трябва да гледа "голямата картина", особено в условията на нарастващо напрежение около България.

Кунева даде за пример нарушенията на въздушното пространство на Румъния и Полша и подчерта, че солидарността в рамките на съюзите е гаранция, че при необходимост България също ще получи подкрепа. "Ако България в един момент има нужда от защита и от подкрепа, какво правим? Ако ние сме оказали подкрепа и това се нарича солидарност, това не е празна дума, ние можем да изискваме подкрепа", заяви тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според Кунева управляващите трябва да бъдат много по-активни в комуникацията с обществото, включително с хората, които изразяват тревога и протестират.

Бившият вицепремиер предупреди, че езикът в политиката има значение и създава реалност. "Езикът създава реалност в политиката. Езикът създава реалност и тази реалност на агресия, на това, че можеш да печелиш през грубост, тя вече е факт", посочи тя, пише novini.bg.

Кунева настоя за по-добра координация между Министерството на външните работи, парламентарната комисия по външна политика и президентската институция.

Според нея са необходими ясни правила за взаимодействие между тях, защото "правилата успокояват" и позволяват процесите да бъдат управлявани, вместо институциите да реагират хаотично.

Тя обърна внимание и на липсата на последователна комуникационна стратегия на правителството. По думите ѝ държавата трябва активно да инвестира в информирането на обществото и в противодействието на дезинформацията. "Не може да се очаква просто да се случва информираността. Ако искаш да водиш процеса, трябва много активно да вложиш времето си, да комуникираш, да вложиш търпението си и да имаш емпатия към всеки, който иска да научи нещо", подчерта Кунева.

По темата за решението на Народното събрание, свързано със самолетите AWACS, тя беше категорична, че след като парламентът е взел решение по установения ред, то трябва да бъде уважавано.

Коментирайки реакцията на Иран, Кунева заяви, че не е изненадана от острия тон и подчерта, че България трябва последователно да защитава съюзническите си ангажименти, като същевременно поддържа дипломатически диалог.

"България винаги трябва да подчертава, че ние имаме съюзнически ангажименти, че имаме двустранна политика", каза тя. По повод полученото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост Кунева изрази надежда, че политическите сили ще намерят теми, по които могат да постигнат съгласие. "На мен много ми липсва остров на съгласието", заяви тя и допълни, че усвояването на европейските средства е кауза, около която и управляващи, и опозиция могат да се обединят.

В края на разговора Кунева коментира и предстоящите президентски избори.

"Задача минимум е да има смислени кандидати", каза тя и отбеляза, че се надява в кампанията да се появят сериозни кандидатури.

Редактор "Екип на Петел",

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