Куп нарушения има 24-годишният шофьор на тир, причинил катастрофата с три жертви край Пловдив
24 годишният Джунейт Дюлгеров от Смолян, който причини тежката катастрофа с три жертви на Околовръстното шосе на Пловдив, има дълъг списък от нарушения на пътя – четири страници.
Това стана ясно днес на заседание на Окръжния съд в Пловдив, където прокуратурата поиска постоянното задържане под стража на 24-годишния мъж, предава bTV.
Шофьорът е отказал да дава обяснения, съобщи прокурорът Владимир Вълев.
Повдигнато му обвинение за причинено смърт на повече от едно лице по непредпазливост.
Причината за катастрофата е отклоняване на вниманието на водача на тира, най-вероятно заради телефон, потвърди прокурорът.
Дюлгеров има правоспособност да управлява тир от две години и оттогава има 10 наказателни постановления и 20 фиша за различни нарушения на Закона за движение по пътищата.
При катастрофата на 25 ноември загинаха трима души от едно семейство 43-годишна жена, 41-годишен мъж и 14-годишно момиче. В болница с опасност за живота беше настанена другата дъщеря от семейството, която е на 7 г.
След отклоняване не вниманието шофьорът на тира е ударил челно автомобила. Ударът е бил толкова силен, че километражът на колата е летял над 100 метра.
