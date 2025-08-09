Купилите кола втора ръка от Германия са предупредени

Пиксабей

На пазара на автомобилите втора употреба е лесно да се намерят превозни средства, които пристигат от Германия, като някои дори вече са пререгистрирани и се предлагат на атрактивни цени. Механик от автомобилен сервиз обаче предупреждава за проблем, който тези автомобили може да имат, предаде https://automedia.investor.bg/



Германският пазар на коли втора ръка е привлекателен за много купувачи основно заради огромното разнообразие от предложения. Това позволява и постигането на по-ниска цена, която е от решаващо значение. Освен това, вкараните от Германия автомобили предлагат по-богато оборудване.



Именно голямото разнообразие и наличност са една от причините за големия интерес, но е добре да се знае, че знае, че тези коли могат да имат проблеми при преминаването на техническия преглед. А той е задължителен, когато става въпрос за внесен от чужбина автомобил.



Един от тези проблеми е „ръжда под боята“, категоричен е механик, цитиран от изданието 20minutos.es. Той посочва, че тя се появява заради многото сол, която се изсипва по пътищата на Германия през зимата. Тя се натрупва по шасито и може да причини сериозен дефект, който да попречи на преминаването на технически преглед.



Освен това превозното средство вече не е „безопасно“, като проблемът засяга не само масовите модели на Volkswagen и Opel, но и автомобили от премиум марки като BMW, Mercedes, Porsche и Audi.

