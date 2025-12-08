Купилите стартови пакети по 20 лева ги продават за 50 лева

Кадър БНТ

Първите стартови пакети с български евро монети вече се появиха не само в БНБ и "Български пощи", но и в сайтове за препродажва в интернет, но на много по-различна цена

Обява, публикувана на 2 декември 2025 г., предлага комплект „български евро монети“ за 50 лева (25.56 евро), като според описанието съдържанието е чисто ново, пише Блиц.

На снимките ясно се вижда фабрично запечатан пакет, произведен от Монетен двор ЕАД, в който са подредени всички номинали – от 1 цент до 2 евро. Стартовият комплект съдържа общо 42 монети на стойност 10.23 евро (20 лева). Етикетът отбелязва и официалния курс за обръщение – 1 евро = 1.95583 лева.

Търговецът посочва, че това е „стартов пакет със първите български евро монети“, а доставката е за сметка на купувача, така че цената още повече скача.

Оказва се, че това не е единствената обява, за малко по-ниска стойност отново се предлага онлайн.

Изненада е, че има и обява за пакет на същата стойност, която се търгува и в БНБ.

Припомняме, че както Блиц писа в последните дни се наблюдава голям интерес към пакетите. Големи опашки се извиха пред БНБ с желаещи да закупят, а в малките населени места комплектите много бързо се изчерпват.

