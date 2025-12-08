Купуваме по-скъпи домати и краставици, но по-евтини ябълки

Пиксабей

С един лев за седмица е поскъпнала потребителската кошница с основни продукти. Така тя достига 100 лева. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.



Увеличението се дължи изцяло на седмичните колебания на цените, породени от фактора сезонност.

Намалява цената на лука и на картофите с 1 стотинка, морковите с 2. Най-много са поевтинели ябълките - 30 ст.

Увеличава обаче се цената на доматите и на краставиците.



При основните храни кашкавалът е поскъпнал с 2 ст., а киселото мляко и яйцата с една стотинка. Намалели са още цените на брашното, на маслото и прясното мляко.



От началото на годината досега цената на ориза е намаляла с три стотинки, на олиото с 8.

Брашното се е увеличило със седем стотинки.

Свинското и пилешкото са поскъпнали с 46 ст.

"Едно бих казал едно пазарно спокойствие, с нормални пазарни взаимодействия, без абсолютно никакви отклонения и странни събития. Не регистрираме процес, който да е извън пазарната логика. Напротив, даже имаме едно сериозно успокояване. Тази седмица потребителската кошница си увеличава стойността с един лев, от 99 лева миналата седмица на 100 лева в момента", заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, цитиран от БНТ.

